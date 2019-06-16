Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слуцкий: США под разными предлогами двигают свои вооружения к границам России
Единственный экземпляр: На продажу выставлен самый большой в мире самолет-носите...
Судей в отставку: Премьер-министр Молдовы Майя Санду недовольна решениями Консти...
5 самых крупных российских проектов за рубежом
Главная / Политика

В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму

16 июня 2019, 06:24  •  186 • Политика
Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о появлении украинского трезубца в Крыму за тысячу лет до российского флага являются очередной попыткой спекуляции на истории. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
По его словам, заявление Порошенко не вызывает ничего, кроме иронии.
«Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии», — цитирует Бальбека «РИА Новости».
Депутат отметил, что не удивится, если вскоре услышит от представителей Киева, что в раннехристианском Севастополе рассчитывались за покупки гривнами современного образца.
14 июня в день Севастополя Порошенко заявил, что продолжит борьбу за возвращение Крыма, и заверил, что символ Украины там появился раньше российского триколора на тысячу лет.
Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях.
В марте историк раскритиковал украинского посла в Австрии, отметив, что своими попытками доказать принадлежность Крыма Украине с помощью «исторических справок» дипломат «выставил посмешищем себя и всю страну».
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 15:24
Единороссы в Хабаровском крае определили певицу Цыганову кандидатом на довыборы в Госдуму
15 июня 2019, 18:39
Слуцкий: США под разными предлогами двигают свои вооружения к границам России
15 июня 2019, 18:39
МИД РФ рассчитывает, что морской арбитраж признает отсутствие компетенции по иску Украины
15 июня 2019, 10:54
В Румынии "раскрыли" военные планы России в Черном море - напасть на Бухарест
15 июня 2019, 14:09
Покончить с торговыми войнами, объединиться во имя мира: О чем говорил Путин на заседании СВМДА
15 июня 2019, 10:54
"Маскируют репрессии под борьбу с терроризмом": В США обеспокоились предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2019, 03:09
"Предупреждение Путину": США наращивают масштабы кибератак на энергосистему...
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
16 июня 2019, 02:54
«Могут требовать от Европы активных действий»: Иран упрекнул страны СВПД в «несуществ...
16 июня 2019, 02:54
28 позиций: Индия вводит пошлины на американские товары
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
14 июня 2019, 05:39
Наркотики для Новороссии. Из Украины вместе с шоколадом «Рошен»?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.