В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму

Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о появлении украинского трезубца в Крыму за тысячу лет до российского флага являются очередной попыткой спекуляции на истории. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, заявление Порошенко не вызывает ничего, кроме иронии.

«Украинский экс-президент заблуждается не только насчет государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

Депутат отметил, что не удивится, если вскоре услышит от представителей Киева, что в раннехристианском Севастополе рассчитывались за покупки гривнами современного образца.

14 июня в день Севастополя Порошенко заявил, что продолжит борьбу за возвращение Крыма, и заверил, что символ Украины там появился раньше российского триколора на тысячу лет.

Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях.

В марте историк раскритиковал украинского посла в Австрии, отметив, что своими попытками доказать принадлежность Крыма Украине с помощью «исторических справок» дипломат «выставил посмешищем себя и всю страну».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.