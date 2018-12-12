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В Госдуме ответили на слова Порошенко об инциденте в Керченском проливе
12 декабря 2018, 12:24 • 96 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе войной.
Reuters
«Порошенко как волк на луну завывает военную арию с первого дня на своём посту. Мы постоянно слышим о военных действиях в Донбассе, о каких-то репрессиях в Крыму, о стычках на границе, и всё это — исключительно «военные сражения». Складывается впечатление, что либо мы живём в другом измерении, либо Порошенко на всё смотрит с другой планеты. Задержание нарушителей границы во всём мире расценивается как законный арест, и только у украинского президента это — «война», — отметил Белик.
Депутат отметил, что таким образом украинский лидер пытается отвлечь граждан от реальных проблем в стране.
«Фактически Порошенко пытается достичь одного. Громкий заголовок «ВОЙНА», по его задумке, должен перекрыть другие заголовки: «Украинский президент загоняет своих граждан в коммунальное рабство по команде МВФ», «Коррупция в окружении Порошенко уничтожает Украину», «Порошенко добился томоса для украинской церкви лишь на бумаге». Таких заголовков в украинских СМИ ежедневно сотни, и ни у кого не вызывает сомнения вопрос, кто реально виноват в происходящем на Украине. Громкие заявления в свете софитов — единственный путь для Порошенко сохранить власть, деньги, а возможно, и свободу», — заключил Белик.
Ранее Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе.
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