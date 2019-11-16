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В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

16 ноября 2019, 09:39  •  130 • Политика
США расценивают международное право как коврик, о который можно вытереть ноги, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Это стало ответом на слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским по разным «фактическим обстоятельствам».
«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов абсолютно легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие и Вашингтон благословил это мероприятие», — цитирует Бальбека «РИА Новости».
Депутат указал, что еще ни разу вторжения США и их союзников в другие страны не принесли мира, демократии и порядка. По его словам, во время американской экспансии можно увидеть только попрание международного права, разруху и жестокость.
«А в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а значит, это «аннексия», «агрессия» и «репрессия», — сказал он.
В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии, а затем законодательно установил над ними свой суверенитет.
Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными. В апреле этого года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет. Россия назвала такое решение нарушением решений ООН.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума.

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