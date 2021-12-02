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В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ

02 декабря 2021, 07:40  •  445 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в среду, 1 декабря, в беседе с «Думой ТВ» прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены «небывалые» санкции.
«Санкций разного рода объявлено уже так много, что Западу пора понять, что потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность. Политика, нацеленная на умножение недоверия, военно-политическое, экономическое, персональное давление, приводит лишь к разбалансировке существующей системы международной безопасности», — указал он.
Депутат отметил, что обвинения разного рода, звучащие в адрес РФ, в том числе по ситуации с Украиной, «высосаны из пальца». По словам Новикова, всё, что касается укрепления сотрудничества России и Белоруссии, заявлений о несоблюдении Киевом Минских соглашений, не может быть истолковано как угроза для какой-либо страны.
«Пока всё, что мы видим, это формирование новых угроз в отношении России, потому что количество и численность воинских контингентов, находящихся вблизи наших границ, постоянно растет, воинственная риторика усиливается. То же самое санкционное давление является уже константой нескольких лет, поэтому Нуланд в данном случае, как и другие ее соратники в Вашингтоне, занимается переворачиванием ситуации с ног на голову. И вместо того чтобы одуматься, они пытаются объявлять крайними Россию, Беларусь или кого-либо еще», — заключил депутат.
Ранее в этот день замгоссекретаря Соединенных Штатов предупредила, что если РФ предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены санкции, которых «ранее не было».
При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» отметил, что Североатлантический альянс использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.
Также 1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. В то же время он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности распространяется только на входящие в НАТО страны, тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.
Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что США и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».
22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что такая угроза якобы нарастает с приближением холодов.
В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.
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