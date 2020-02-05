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В Госдуме ответили на слова Макрона о «попытках интерпретации» Второй мировой

05 февраля 2020, 12:39  •  110 • Политика
Россия не пытается в чем-либо обвинить Польшу, а говорит о неоспоримых исторических фактах. Об этом 4 февраля заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о попытках России заново интерпретировать Вторую мировую войну.
«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорим мы (Россия) по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — приводит его слова RT.
Чепа отметил, что Москва в своих выступлениях придерживается только исторических фактов, а тем, кому они не нравятся, посоветовал обращаться к первоисточникам.
Ранее в этот же день Макрон заявил, что в последнее время Россия пытается пересмотреть взгляд на историю Второй мировой войны. В частности, пытается «вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».
Накануне глава МИДа Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре» с Россией об итогах Второй мировой войны. 21 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин после принятия Европарламентом резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы» заявил, что войска СССР вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. В ответ на это МИД Польши обвинил Россию в искажении предыстории Второй мировой войны.

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