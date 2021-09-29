В Госдуме ответили на слова Блинкена о срыве Россией совещания ОБСЕ

Зампредседателя Госдумы Игорь Ананских в среду, 29 сентября, прокомментировал «Известиям» заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве не состоялось якобы из-за действий Москвы.

Парламентарий подчеркнул, что американской стороне негоже влезать в ситуацию со своими европейскими партнерами, так как они и различные организации в ЕС обойдутся без комментариев Вашингтона.

«Поэтому вообще, в принципе, комментарии Блинкена, конечно, очень странные. Почему он комментирует отдельные ситуации или каким образом он высказывает свое недовольство. То есть это совершенно не его интерес. Это именно евразийские организации, которые никакого отношения к американскому континенту не имеют», — заявил он.

Ананских также предположил, что российская сторона, вероятно, попросту не приехала на встречу ОБСЕ и связано это, возможно, с отказом организации направить наблюдателей на думские выборы.

Парламентарий отметил, что отношения между Москвой и ОБСЕ являются партнерскими и должны быть взаимовыгодными и взаимоуважительными. Если же организация высказывает свое недовольство проведением голосования, на которое даже не прислала своих наблюдателей, то это говорит о некорректном поведении организации к одному из своих членов.

Речь идет о Совещании по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года, которое должно было состояться в рамках крупнейшей конференции по правам человека в Евразии. Совещание было запланировано на 27 сентября, однако, как заявил Блинкен днем позже, мероприятие не состоялось из-за того, что правительство России якобы решило заблокировать встречу.

Как именно Россия «заблокировала» проведение мероприятия, Госдеп не уточнил. При этом он добавил, что США сожалеют о якобы попытке Москвы «блокировать контроль над ухудшающимся положением с правами человека». В Госдепе подчеркнули, что США «продолжат призывать Россию» выполнять взятые на себя обязательства.

В начале августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы исходя из ряда факторов, в том числе размеров страны.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при всей важности международных наблюдателей у России будут свои, причем в большом количестве. В частности, он напомнил о том, что будет вестись видеотрансляция голосования.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов 19 сентября подчеркнул, что прибывших в Россию для мониторинга выборов в Госдуму РФ иностранных наблюдателей будут пытаться дискредитировать. По его словам, это будет применяться к тем наблюдателям, которые дают объективную информацию о выборах в России.

При этом прибывшие в Россию наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов и отсутствие серьезных нарушений. Как указал международный наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной скупщины Йован Палалич, всё было организовано на самом высоком уровне, а цифровизация избирательного процесса — отличная идея.

Уже после проведения голосования, 20 сентября, Госдеп опубликовал заявление на тему прошедших выборов. В ведомстве указали, что действия властей России якобы противоречат ее обязательствам по гражданским и политическим правам, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на следующий день указала, что заявления Госдепа США о российских выборах — это фантазии, не подкрепленные фактами.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

«Единая Россия» одержала победу на выборах, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).