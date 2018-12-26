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В Госдуме ответили на решение Киева ввести новые санкции против России
26 декабря 2018, 21:09 • 40 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержать введение новых санкций в отношении России.
Reuters
«На Украине постоянно проводят недружественную политику по отношению к Российской Федерации, пытаются спровоцировать очередной виток противостояния. Идея с введением военного положения не увенчалась успехом и ни к чему не привела. Задумка с объявлением войны тоже провалилась. Теперь они переключились на очередные санкции, которые в первую очередь бьют по их собственной экономике, поскольку она во многом ориентирована на взаимодействие с российской промышленностью», — сказал он.
Морозов также отметил, что «любые дополнительные ограничения с украинской стороны, по сути, просто выстрел себе в ногу».
«Это может укладываться и в планы избирательной кампании. Но мне кажется, что Порошенко не удастся быть снова избранным, поскольку за период его правления Украина деградировала во всех отраслях своей жизни — в экономике, социальной и внешней политике, стране не удалось нарастить технический потенциал. Так что у него нет шансов», — считает депутат.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.
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