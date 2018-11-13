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В Госдуме ответили на призыв ввести санкции против портов России

13 ноября 2018, 19:24  •  176 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT призыв Украины, Польши и Литвы к G7 и ЕС ввести санкции против российских портов в Азовском море.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

«Нет ничего удивительного в том, что эти страны призывают к новым санкциям в отношении России. Если разобраться, Польша и страны Прибалтики — авангард НАТО и Евросоюза в объявлении санкций и в той грязи, которая льётся на Россию. Ничего удивительного, что к этому присоединяется Украина. Вместо того, чтобы выполнять минские соглашения, она использует различные площадки для того, чтобы информационно напасть на Россию», — сказал депутат.

Красов также отметил, что европейские страны убедились в неэффективности антироссийских санкций.

«Европейцы должны разобраться с этой ситуацией. Время санкций сходит на нет, большинство стран убедились в их неэффективности и склоняются к тому, что эту войну надо прекратить. А в авангарде мы видим те же лица, которые в надежде на подачки от ЕС и США лают на Россию», — заключил он.

Ранее Украина, Польша и Литва призвали G7 и ЕС ввести санкции против российских портов в Азовском море из-за их взаимодействия с портами Крыма.

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