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В Госдуме ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
01 ноября 2019, 12:24 • 100 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
РИА Новости
«Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта и требовать от неё какую-либо компенсацию, по меньшей мере, неразумно», — подчеркнул парламентарий.
По словам Бальбека, как показывает опыт встречи нормандской четвёрки, эскалация конфликта, в первую очередь, зависит от официального Киева.
Он также добавил, что перспектива получения компенсаций нулевая.
Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».
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