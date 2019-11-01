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В Госдуме ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

01 ноября 2019, 12:24  •  100 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
 
РИА Новости
 

«Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта и требовать от неё какую-либо компенсацию, по меньшей мере, неразумно», — подчеркнул парламентарий.

По словам Бальбека, как показывает опыт встречи нормандской четвёрки, эскалация конфликта, в первую очередь, зависит от официального Киева.

Он также добавил, что перспектива получения компенсаций нулевая.

Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».

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