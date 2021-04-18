В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз

В Госдуме прокомментировали призыв бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса не пускать россиян в страны Европейского союза. Свое мнение о данном высказывании депутаты Госдумы сообщили в воскресенье, 18 апреля, телеканалу РЕН ТВ.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, люди, которые выступают с подобными призывами, больные. Он отметил, что в случае если автор высказывания всё же психически здоров, то он, скорее всего, использует подобные заявления для рекламы своего имиджа и больше ни на что не способен.

«Я прекрасно понимаю, что количество не совсем здоровых, даже сильно больных людей велико, но что можно говорить по поводу таких заявлений. Больной человек <…> Скорее всего, он (экс-президент Эстонии. — Ред.) относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что многие страны борются за россиян как за лучших туристов. Чепа привел в пример, что «турки занервничали» в связи с недавним ограничением авиасообщения между Россией и Турцией и, соответственно, уменьшением туристического потока из нашей страны.

Кроме того, депутат считает, что заявления Тоомаса Хендрика Ильвеса имеют лишь одну цель — «обрадовать США».

«Это ничем не обоснованное заявление, не подкрепленное ничем. Каждый пытается на свой лад прокричать в угоду понятно какой стране», — подытожил он.

С этим мнением согласен и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, причина подобных русофобских высказываний в том, чтобы выразить свое отношение к России и быть «удобным» Вашингтону.

«Нужно понимать совершенно четко, что никакими здравыми аргументами это не мотивировано <…> Поэтому всё остальное — это способ таким образом выразить политическое отношение к РФ и ее гражданам. Такого рода заявления делаются только с одной целью: чтобы оказаться в центре тех политических трендов, которые задают сегодня в Европе в рамках укрепления европолитической солидарности», — привели его слова на РЕН ТВ.

По его словам, именно поэтому многие страны Евросоюза поддержали президента США Джо Байдена, «европейцы хотели бы хотя бы внешнего уважительного отношения». Новиков добавил, что Байден, когда шел на выборы, «обещал именно это европейцам, поскольку предыдущие несколько лет Трамп вел политику на повышение ставок, статуса США».

«В ответ европейские политики стараются быть удобными, лояльными Вашингтону, но некоторые при этом хотят бежать впереди паровоза и выступать с инициативами, которые бы демонстрировали их антироссийскую позицию», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что подобное поведение — «политическая болезнь, поразившая просторы Европы». И этой болезни есть название — русофобия. Депутат иронично отметил, что источник «болезни» стоит искать «не в Ухане», а в Вашингтоне.

В этот же день Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter высказал мнение, что россиянам надо оставить возможность приезжать в ЕС лишь в исключительных случаях по семейным обстоятельствам. Он отметил, что «на кону стоит безопасность Европы».

Накануне, 17 апреля, Новиков назвал высылку Евросоюзом дипломатов «гонкой за верность Вашингтону».