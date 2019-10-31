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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

31 октября 2019, 16:54  •  26 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
 
РИА Новости
 

«Что касается первой части заявления, то это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума, окончательно вошёл в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — подчеркнул Морозов.

Комментируя призыв альянса пустить на полуостров международные наблюдательные организации, депутат также напомнил, что в ходе референдума в Крыму никаких препятствий для международных наблюдателей не было.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе, европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил парламентарий.

Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине.

В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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