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В Госдуме ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым

13 марта 2021, 03:40  •  81 • Политика
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с требованием к России «открыть доступ» в Крым является пафосным и безрезультатным. Такую позицию в пятницу, 12 марта, высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — цитирует его RT.
Депутат также указал на то, что украинский министр в своем заявлении представил недостоверную информацию о ситуации в Крыму.
«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится. Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — добавил парламентарий.
Ранее в этот день на неформальном заседании Совбеза ООН по теме полуострова глава МИД Украины потребовал от России «предоставить полный доступ [в Крым] в соответствии с международным правом», пишет «Газета.ру».
10 марта первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия также проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в мероприятии примут представители полуострова.
Тогда же он упомянул проведение 12 марта неформальной встречи СБ ООН по тому же вопросу, организаторами которой выступили Эстония и другие страны. Полянский подчеркнул, что Таллин не предоставил права выступления жителям Крыма, причина этого решения неизвестна.
В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена о якобы недопуске иностранных граждан в Крым. Она отметила, что Евросоюз заврался, обвиняя Москву в недопуске иностранцев на полуостров, при этом ЕС сам запугивает своих граждан на тему посещения региона.
В российском внешнеполитическом ведомстве указывали, что приветствуют посещение Крыма политиками и журналистами, а также считают это «наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове».
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, отметил, что Хойсген не должен медлить с визитом в Крым, где ему на самом высоком официальном уровне будет оказан прием.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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