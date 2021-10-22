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В Госдуме ответили на призыв главы минобороны ФРГ начать угрожать России

22 октября 2021, 15:00  •  152 • Политика
Россия всегда готова к внешней агрессии, однако лучше начать процесс разрядки и снятия напряженности. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил «Известиям» первый зампредселателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО должна показать РФ готовность применить оружие.
Политик призвал вспомнить историю, когда кто-то первым поднимал оружие против России, указав, что не стоит этого делать.
«Россия всегда готова к внешней агрессии, наш бронепоезд всегда стоит на запасном пути. Поэтому здесь, мне кажется, надо просто начать, наоборот, процесс разрядки, поиск путей для переговоров и снятия напряженности, поскольку сейчас у нас отношения гораздо хуже, чем в 70-80-е годы, и это очень плохо. Это плохо не для министров и правительства ФРГ, а именно для народа ФРГ, потому что хорошие отношения между странами всегда идут на благо жителей этих стран», — сказал Ананских.
В связи с этим депутат еще раз рекомендовал обратиться как к истории Германии, так и к истории РФ. Москва всегда готова к ответной реакции на любой вооруженный конфликт, но никогда не применяет оружие в первую очередь, заключил он.
Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости накануне. По ее словам, РФ якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.
Кроме того, глава оборонного ведомства ФРГ обвинила Россию в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза, а также в осуществлении кибератак.
Крамп-Карренбауэр и раньше озвучивала резонансные заявления касательно РФ. Так, в апреле министр обороны ФРГ заявляла об угрозе, якобы исходящей от России в отношении Европы и НАТО. По ее словам, Россия «модернизировала свои войска, инвестировала в новые вооружения и в наращивание ядерного арсенала».
25 ноября министр обороны Германии призвала поддерживать высокий уровень военных расходов и выстраивать диалог с Москвой с позиции силы. 17 декабря президент России Владимир Путин назвал слова Крамп-Карренбауэр избитым штампом и подчеркнул, что таким образом она хотела показать свою «крутизну», однако ее слова носят контрпродуктивный характер для отношений между странами.
21 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что НАТО загнала отношения с Россией в такое состояние, в каком они не находились даже во времена холодной войны. Она добавила, что в таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности невозможно и не имеет смысла.
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