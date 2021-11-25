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В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса

25 ноября 2021, 06:30  •  162 • Политика
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в среду, 24 ноября, в беседе с «Известиями» раскритиковал призыв Евросоюза отменить закон РФ о поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Депутат напомнил, что ЕС проповедует ценности демократии, защиты людей и заявляет, что надо помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
«Указ президента [РФ Владимира Путина] как раз направлен на то, чтобы помочь тем, кто находится на изолированных территориях, — чтобы люди не прозябали в нищете, не погибали. Нормальные международные институты, наоборот, могли бы сказать, что Россия молодец, спасает этих жителей. Из них более 800 тыс. — граждане РФ. Указ президента — это своего рода продолжение той гуманитарной помощи и защиты русских людей», — подчеркнул Водолацкий.
Ранее в этот день Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. По мнению ЕС, документ противоречит целям Минских соглашений, якобы нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины.
15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами от коронавируса.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.
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