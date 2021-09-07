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В Госдуме ответили на план ЕС не признавать выборы в России

07 сентября 2021, 19:25  •  236 • Политика
Европарламент намерен обсудить не признание выборов в Госдуму России. Слуцкий назвал это попыткой вмешательства во внутренние дела страны.
В Европарламенте собираются обсудить не признание легитимности выборов в Государственную Думу и поставить под вопрос членство России в международных парламентских организациях. Ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он отметил, что рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России. По сути, в ЕС хотят заочно вынести оценку выборам, которые ещё даже не состоялись. Всё это на фоне решения ОБСЕ направлять в Россию делегацию наблюдателей.
Отдельное удивление вызвало и решение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить в Россию лишь пять человек (приглашалось 10 человек). При этом речь не идет о полноценном наблюдении за выборами, это будет некая оценочная миссия,
- написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Тем не менее он выразил надежду, что национальные парламенты иностранных государств и межпарламентские организации всё-таки отправят свои делегации. Слуцкий подчеркнул, что Россия имеет полное право рассчитывать на независимые от коллективного Запада и неангажированные оценки выборов. Тем более, что они проводятся по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно.
А все призывы не признавать легитимность нового созыва Государственной Думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России,
- резюмировал Слуцкий.

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