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В Госдуме ответили на опасения Киева по поводу «Северного потока — 2»

17 июня 2018, 13:24  •  188 • Украина
Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя председателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроед, назвавшей «Северный поток — 2» «оружием», которое Россия уже доставила в Берлин.
 
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«Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию. Любая страна, обеспечивая безопасность энергоресурсов, увеличивает количество поставщиков и маршрутов доставки, то же самое делают ЕС и Россия — это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Был один канал через Украину на протяжении 25 лет. Мы испытываем с Украиной постоянные проблемы с неплатежами за газ, проблемы с транзитом, и в Европе это прекрасно понимают. Безопасность и надёжность поставок определяют «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — отметил Завальный.

Ранее Сыроед выразила опасения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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