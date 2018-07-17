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В Госдуме ответили на обвинения Порошенко в досмотре Россией украинских судов

17 июля 2018, 18:24  •  128 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские военные должны помешать российским пограничникам досматривать суда, следующие через Керченский пролив. По его словам, Россия «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Президент Украины Пётр Порошенко постоянно пытается внести в гражданское общество какие-то новые идеи, которые смогут повысить доверие к нему в стране. На сегодняшний день самый низкий рейтинг среди президентов именно у него. Поэтому различные действия Порошенко в каком-то угаре в последние несколько месяцев делаются с определённой целью. Но как украинцы могут положить конец досмотру судов? У них нет своего флота, а ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море», — заявил Водолацкий.

По его мнению, Россия сегодня адекватно отвечает на все украинские провокации.

«Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву», — сказал депутат.

Как отмечает собеседник RT, заявление Порошенко не несёт никаких серьёзных последствий.

«Порошенко и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, по его мнению, повышают рейтинг. Но доверие людей только падает. Это заявление ни к чему не приведёт, на него можно даже не реагировать. Надо ждать выборов и надеяться на то, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя», — заключил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя.

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