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В Госдуме ответили на обвинение России в невыполнении перемирия в Донбассе

02 декабря 2021, 18:45  •  54 • Политика
Россия не является стороной конфликта в Донбассе, однако американские чиновники запрограммированы видеть участие России во всех катастрофах. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что прекращение огня в Донбассе не выполняется Россией.
По словам депутата, чиновники разного уровня в США и Евросоюзе «запрограммированы как роботы» в любой катастрофе или ситуации, которая произошла на территории Соединенных Штатов или Европы, видеть Россию и воспринимать ее как «агрессора».
«Естественно, в конфликте на юго-востоке Украины, они всегда будут говорить о том, что в провале Минских соглашений виноват не Зеленский, а почему-то Россия, которая не является участником этого процесса. Ими являются руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР и сама Украина. Поэтому увязывать нас с этим конфликтом — это уводить вопрос [в сторону] <…>, чтоб не показывать, что Украине дана команда торпедировать Минские соглашения», — подчеркнул Водолацкий.
Депутат также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже многократно заявлял о том, что страна не будет выполнять Минские соглашения, потому что они не отвечают интересам Киева.
«Когда они проанализируют всё, <…> они поймут, что манипуляция сознанием приведет к большому коллапсу в Европе, в США. То, что сейчас происходит с Украиной (систему бумеранга никто не отменял), оно вернется и в США, и в Европу, только сильнее и мощнее», — отметил политик.
При этом Россия ни при чем, поскольку не является участником конфликта и «ни на сантиметр» не продвинула свои воинские подразделения к границе с Украиной, заключил Водолацкий.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.
Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник в беседе с «Известиями» отметил, что «порядок цифр, которые назвала Захарова», совпадает с реальностью. Кроме того, он указал на то, что обострение на линии соприкосновения усиливается.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.
30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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