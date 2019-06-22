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В Госдуме ответили на недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

22 июня 2019, 21:39  •  193 • Политика
Грузинский бизнес должен открыто заявить о том, что ему интересно и выгодно видеть туристов из России, тогда есть шанс на стабилизацию обстановки, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в субботу, 22 июня. Так он прокомментировал недовольство жителей Грузии в связи с приостановкой турпотока из России из-за массовых протестов в Тбилиси.
«Если одни грузины кричат: «Россия, вон», то что мешает другим открыто заявить о необходимости нормализации отношений, чтобы все увидели их массовую и заинтересованную позицию? Или же в стране, которая называет себя демократической, на самом деле правит жесткая диктатура, запрещающая людям высказывать свою точку зрения?» — сказал народный избранник.
По мнению политика, сейчас в Грузии «четко видно полное безвластие, откровенную трусость государственных структур и бесчинство агрессивных личностей».
Он высказал уверенность, что выражать недовольство оттоком российских туристов «на кухне и в частных разговорах» — это подливать масло в огонь антироссийской истерии. Вместе с тем Бальбек оправдывает сдержанную позицию простых граждан боязнью физической расправы за свое альтернативное мнение.
Ранее сообщалось, что жители Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля. По подсчетам декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, потери в экономике Грузии от прекращения поездок российских туристов в страну составят около $500 млн.
Поводом для запрета авиасообщения стали массовые протесты, которые разгорелись 20 июня. Они связаны с выступлением представителя делегации РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Международной ассамблеи православия. В это время он сидел в кресле спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики, в том числе оппозиционных. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.
Позже ситуация накалилась, в центре столицы начались массовые демонстрации. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента. В результате пострадали 240 человек, один человек погиб, 305 демонстрантов задержаны.

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