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В Госдуме ответили депутату Украины о ядерном оружии: "Они сами же и разрушили"
29 июля 2021, 22:15 • 106 • Политика
В Госдуме прокомментировали жалобы депутата Верховной рады об отсутствии у Украины ядерного оружия.
В Госдуме отреагировали на заявление главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что фатальной ошибкой Украины отказ от ядерного статуса.
"Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - заявил украинский депутат в телеинтервью. Арахмия также назвал стратегическим упущением первого президента Украины Леонида Кравчука подписание Будапештского меморандума.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Украине не хватает ощущения безопасности и сильного государства за спиной.
"Украина вместе с Прибалтикой и южными регионами были одними из первых, которые заявили о своей независимости и о том, что их законы превалируют над союзными законами. Они и никто иной развалили Советский Союз и теперь хотят защитить себя какими-то ядерными бомбами", - пояснил депутат Ленте.ру.
Калашников напомнил, почему ядерное оружие было передано России как правоприемнице СССР.
- рассказал Калашников.
Депутат отметил, что убежден, что в будущем все бывшие республики СССР все равно попросят либо объединиться с Россией, либо создадут новое государство, которое даст гражданам чуство безопасности.
6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года".
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