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В Госдуме оценили желание Киева вернуть «пропавшую» технику с кораблей

21 ноября 2019, 12:54  •  162 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
 
© duma.gov.ru
 

«Мы видим тревожный сигнал: любые наши конструктивные шаги по налаживанию отношений с Украиной лишь приводят к ярости антироссийски настроенных элементов. На сегодняшний день официальный Киев либо находится в заблуждении, либо фактически в плену у тех, кто требует ещё большего конфликта с Россией и ни в коем случае не собирается трезво оценить ситуацию в стране», — пояснил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил о намерении обратиться к России из-за пропажи техники с кораблей.

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

После приёма командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей пропали унитазы, розетки и плафоны.

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