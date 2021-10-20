В Госдуме оценили заявления о возможном вступлении Украины в НАТО

Высказывания о возможном вхождении Украины в число стран НАТО могут быть серьезным сигналом для Москвы, хотя перспектива вступления Украины в альянс — политический мираж. Об этом в среду, 20 октября, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам политика, Соединенные Штаты понимают, что вступление Киева в военный блок нереалистично, так как НАТО не хочет столкнуться с теми проблемами, от которых сейчас страдает Украина.

«Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс — что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать… как они потом теряли свои территории», — сообщил Шхагошев «РИА Новости».

Россия рассматривает вопрос защиты своих национальных интересов, защиты границ и суверенитета очень серьезно, подытожил Шхагошев.

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Североатлантический альянс не заинтересован во вступлении Украины в состав организации. Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке стремления Киева вступить в НАТО было сделано лишь для того, чтобы успокоить украинские власти, пояснил сенатор.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин рассказал о непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. По словам Остина, для Вашингтона важно поддерживать способность Украины сдерживать «агрессию» России.

Ранее, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины в составе НАТО альянс будет слабее. Тогда же в беседе со главной НАТО Йенсом Столтенбергом он высказался о важности увеличения присутствия флотов стран-членов альянса в Черном море.

10 сентября, украинский лидер напомнил, что страна готова вступить в Североатлантический альянс, но США прямого ответа на реплику Зеленского не дали.

1 июня Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.