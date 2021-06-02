Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

В Госдуме оценили заявления о причастности экс-главы Литвы к холокосту

02 июня 2021, 20:35  •  116 • Политика
Причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста в годы Второй мировой войны уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря. Об этом 2 июня заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По ее словам, обвинения очень серьезные, при этом экс-президент Литвы никогда не скрывал участия в формировании «Силы обороны отечества», одним из командиров которого был литовский каратель Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник.
«Формирование, где служил Адамкус, — это не просто националисты, так называемые лесные братья, это литовский аналог дивизии СС «Галичина», в которое шли служить идейные сторонники нацистов», — цитирует парламентария «РИА Новости».
По ее словам, вопрос об участии Адамкуса в акциях геноцида обсуждается много лет выжившими узниками минского гетто.
«Преступления нацистов не имеют срока давности. Но готова ли Литва обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных в период нацистской оккупации?» — отметила она.
Ранее в этот день стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы рассмотрит запрос Минска о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, где в качестве свидетеля по данному делу проходит экс-президент Литвы Валдас Адамкус.
2 июня Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с запросом об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы войны. 16 мая генпрокурор страны Андрей Швед сообщил, что Минск намерен запустить процедуру признания геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.