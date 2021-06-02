В Госдуме оценили заявления о причастности экс-главы Литвы к холокосту

Причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста в годы Второй мировой войны уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря. Об этом 2 июня заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, обвинения очень серьезные, при этом экс-президент Литвы никогда не скрывал участия в формировании «Силы обороны отечества», одним из командиров которого был литовский каратель Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник.

«Формирование, где служил Адамкус, — это не просто националисты, так называемые лесные братья, это литовский аналог дивизии СС «Галичина», в которое шли служить идейные сторонники нацистов», — цитирует парламентария «РИА Новости».

По ее словам, вопрос об участии Адамкуса в акциях геноцида обсуждается много лет выжившими узниками минского гетто.

«Преступления нацистов не имеют срока давности. Но готова ли Литва обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных в период нацистской оккупации?» — отметила она.

Ранее в этот день стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы рассмотрит запрос Минска о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, где в качестве свидетеля по данному делу проходит экс-президент Литвы Валдас Адамкус.

2 июня Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с запросом об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии в годы войны. 16 мая генпрокурор страны Андрей Швед сообщил, что Минск намерен запустить процедуру признания геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны.