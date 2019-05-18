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В Госдуме оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма
18 мая 2019, 16:24 • 116 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вернёт себе Крым.
©duma.gov.ru
«Зеленский вновь затянул заунывную «Петину песню», которую мы слушали пять лет в исполнении его предшественника Петра Порошенко. Сомневаюсь, что украинцам, отдавшим свои голоса за Владимира Зеленского, понравится продолжение политики Порошенко. Ведь итоги голосования показали: вопрос с Крымом закрыт для миллионов украинцев. Их волнует мир на Донбассе, объединение страны, а не очередной виток националистических маршей и лозунгов», — подчеркнул депутат.
По его словам, Зеленскому необходимо обратить внимание на реальные, а не выдуманные проблемы.
«И господину Зеленскому стоит знать: ночь для Севастополя и Крыма закончилась весной 2014 года. Рассвет, о котором президент Украины написал на своей странице в Facebook, уже наступил, когда мы вернулись в Россию. Другого нам не надо», — отметил Белик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вернёт себе Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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