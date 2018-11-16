В Госдуме оценили заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском море

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил утверждение, что Украина в настоящее время не располагает средствами для строительства военно-морской базы в одном из портовых городов Азовского моря.

«Естественно, Украина доведена фактически до нищеты, экономика полностью разрушена. У неё банально нет денег даже на инфраструктурные проекты и модернизацию армии, тем более на строительство баз», — сказал депутат.

По словам Морозова, Украине необходимо избавиться от «разрушительной идеологии противостояния с Россией».

«Никакой угрозы со стороны нашего государства нет... Им нужно отказаться от воинственной риторики, перейти к здравому смыслу и начать договариваться о дальнейшем мирном добрососедском отношении друг к другу», — заключил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил об отсутствии средств для строительства базы в Азовском море.