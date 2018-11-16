Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто хочет раздуть скандал вокруг ОДКБ?
22 города без тепла - это не очень страшно
В Госдуме неонацизм назвали инструментом политики США
В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море
Главная / Украина

В Госдуме оценили заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском море

16 ноября 2018, 18:54  •  60 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил утверждение, что Украина в настоящее время не располагает средствами для строительства военно-морской базы в одном из портовых городов Азовского моря.
 
РИА Новости
 

«Естественно, Украина доведена фактически до нищеты, экономика полностью разрушена. У неё банально нет денег даже на инфраструктурные проекты и модернизацию армии, тем более на строительство баз», — сказал депутат.

По словам Морозова, Украине необходимо избавиться от «разрушительной идеологии противостояния с Россией».

«Никакой угрозы со стороны нашего государства нет... Им нужно отказаться от воинственной риторики, перейти к здравому смыслу и начать договариваться о дальнейшем мирном добрососедском отношении друг к другу», — заключил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил об отсутствии средств для строительства базы в Азовском море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

60
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 18:54
В Госдуме оценили заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском море
15 ноября 2018, 23:24
Эксперт объяснил позицию США и Украины по резолюции ООН против героизации нацизма
16 ноября 2018, 15:39
В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

16 ноября 2018, 02:39
«В Будапеште говорят об этом вслух»: премьер Венгрии заявил о невозможности договориться с властями Украины
16 ноября 2018, 18:54
Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира по шахматам
16 ноября 2018, 12:24
В Совфеде объяснили сокращение числа сторонников резолюции ГА ООН по Крыму
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом с...
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 09:24
«Каждый капитан должен быть предупрежден»: Эксперт о 15 задержанных судах в портах Ук...
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
13 ноября 2018, 17:54
Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.