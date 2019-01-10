Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кандидат с русскими корнями может возглавить турецкий город-курорт
Кадыров снова хочет в Сирию?
"Очередная страшилка": Эксперты объяснили желание Пентагона изучить ме...
Свиньи ссорят Литву и Польшу
Главная / Украина

В Госдуме оценили заявление украинского генерала о проходе в Азовское море

10 января 2019, 12:24  •  69 • Украина
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
 
Reuters
 

«Ничего нового этот украинский отставной военный не придумал... Экс-заместитель начальника Генштаба, видимо, хотел сказать, что эти корабли будут проходить через Керченский пролив, не нарушая территориальных пограничных зон, как было в прошлый раз», — сказал депутат.

Он также отметил, что действия, о которых он говорит, всё равно идут «в нарушение тех правил по прохождению кораблей, тем более военных».

«Есть соответствующие требования и правила, которых придерживаются Россия и другие страны. Этот генерал предлагает не подчиняться требованиям договоров и при этом ещё что-то фиксировать. Это очередная глупость», — отметил Чепа.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 13:39
В СБУ назвали число наказанных за антиукраинскую пропаганду в соцсетях в 2018 году
09 января 2019, 20:09
На Украине возбудили 11 тысяч дел против дезертиров и уклонистов
09 января 2019, 16:54
Климкин: для Украины проще стать членом НАТО, чем ЕС
Загрузка...
09 января 2019, 16:54
Украина увеличила объём внешней торговли в 2018 году
09 января 2019, 20:09
На Украине инфляция в 2018 году составила 9,8%
09 января 2019, 13:39
В Раде объяснили рост теневого сектора экономики Украины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнер...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев...
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 02:54
Военные эксперты обеспокоены, смогут ли сбить российские ПВО американскую ракету Trid...
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости СМИ партнеров
 
СМИ партнеров
Загрузка...
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.