В Госдуме оценили заявление украинских националистов о Брянской области

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT раскритиковал заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока о принадлежности Украине в том числе Брянской области и Дальнего Востока в границах 1921 года.

«С такими аппетитами и целой планеты будет мало. По их мнению (украинских националистов. — RT), слово «Украина» должно простираться за пределы нашей Солнечной системы. И хотя это всё смешно, но тем не менее таким образом воспитывается новое поколение, уверенное в том, что весь мир должен называться Ukraine», — заявил депутат.

Ранее украинские националисты рассказали, кому в границах 1921 года принадлежала часть земель России и Польши.