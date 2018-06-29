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В Госдуме оценили заявление украинских националистов о Брянской области
29 июня 2018, 21:24 • 68 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT раскритиковал заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока о принадлежности Украине в том числе Брянской области и Дальнего Востока в границах 1921 года.
РИА Новости
«С такими аппетитами и целой планеты будет мало. По их мнению (украинских националистов. — RT), слово «Украина» должно простираться за пределы нашей Солнечной системы. И хотя это всё смешно, но тем не менее таким образом воспитывается новое поколение, уверенное в том, что весь мир должен называться Ukraine», — заявил депутат.
Ранее украинские националисты рассказали, кому в границах 1921 года принадлежала часть земель России и Польши.
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