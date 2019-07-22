|
В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»
22 июля 2019, 22:54 • 83 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».
РИА Новости
Таким образом Турчинов отреагировал на показатели ряда фракций, и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Белик подчеркнул, что, несмотря на «оголтелую пропаганду», украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего страны.
По его словам, избирателям надоело «откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре. Как пояснил депутат, они проголосовали за смену элит.
«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — заключил парламентарий.
Ранее Турчинов заявил о готовности значительной части украинцев «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2019, 16:24
|
19 июля 2019, 07:24
|
21 июля 2019, 04:54
|
22 июля 2019, 01:54
|
18 июля 2019, 05:24
|
22 июля 2019, 03:39
|
18 июля 2019, 02:09