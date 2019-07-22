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В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»

22 июля 2019, 22:54  •  83 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».
 
РИА Новости
 

Таким образом Турчинов отреагировал на показатели ряда фракций, и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Белик подчеркнул, что, несмотря на «оголтелую пропаганду», украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего страны.

По его словам, избирателям надоело «откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре. Как пояснил депутат, они проголосовали за смену элит.

«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — заключил парламентарий.

Ранее Турчинов заявил о готовности значительной части украинцев «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

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