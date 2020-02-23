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В Госдуме оценили заявление Трампа об отношениях России и Украины
23 февраля 2020, 22:54 • 89 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о желании, чтобы Россия и Украина помирились.
РИА Новости
Бальбек отметил, что подобное заявление Трампа «приятно слышать».
«Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жёсткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются и дадут возможность нашим двум странам самим наладить процесс потепления, без вмешательства извне», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также добавил, что Россия не ссорилась с Украиной.
«Мы не подвергали оскорблениям её народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — пояснил он.
Бальбек выразил желание, чтобы в Киеве «разобрали по кирпичикам» стену между странами.
Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Американский лидер подчеркнул, что «это было бы замечательно для всего мира».
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