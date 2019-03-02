В Госдуме оценили заявление Порошенко о повышении зарплаты военным в Донбассе

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе, с 1 апреля.

«1 апреля — день дурака. Выиграет Порошенко выборы или нет, претензии по поводу невыполненных обещаний будут либо уже к новому лидеру, либо к старому, который скажет, что это всё — первоапрельский розыгрыш. Сейчас же он старается в лице батальонов и бригад, которые находятся на линии разграничения, найти какую-то помощь и поддержку, потому что, по последним опросам, 30% украинских военнослужащих уже в паническом состоянии. Они бросают оружие, свои подразделения, уезжают из страны. Оставшиеся же полностью деморализованы из-за ужасных жилищных условий, болезней, нехватки продовольствия и медикаментов», — сказал он.

По словам Водолацкого, боевой дух ВСУ на данный момент на самом низком уровне, а Порошенко пытается за 12 тыс. гривен купить лояльность аудитории.

«Самое главное, с учётом того, что в бюджете Украины огромная дыра и дефицит, непонятно, за счёт чего Порошенко будет увеличивать сумму на содержание Минобороны. Она и так у них уже предельная, а другие страны продают Киеву списанное и устаревшее оружие. Так что сейчас все заявления президента носят популистский характер, направленный на повышение рейтинга», — заключил депутат.

Ранее Порошенко сообщил, что решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе.

Отмечается, что денежное довольствие будет увеличено с 1 апреля, а минимальная доплата составит 12 тыс. гривен.