В Госдуме оценили заявление Порошенко о максимальном укреплении линии обороны Украины

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что в стране максимально укрепили линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.

«Порошенко ведёт избирательную кампанию, ему надо что-то говорить людям. Но я не знаю, какую линию обороны он укрепляет и кто на него собирается нападать. Все давным-давно воюют без применения копий, дротиков, луков и арбалетов. Конечно, такие слова яркие и красивые, когда они соответствуют действительности. Но заявления Порошенко пустые и закончатся после выборов», — сказал Шерин.

Депутат также отметил, что «для людей, которые разбираются в данных вопросах, слова украинского президента выглядят параноидальными».

Ранее Порошенко заявил, что Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.

По его словам, в рамках введения военного положения усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в ВС Украины на угрожающих направлениях, повышена интенсивность подготовки органов управления и войск.