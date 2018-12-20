Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - о своей женитьбе: Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это...
На Украину вылетели первые французские вертолёты Airbus
Добро пожаловать? или посторонним вход воспрещен? (Уставший Оптимист)
«Из Афгана же не вывели»: Почему Путин может не верить выходу войск США из Сирии
Главная / Украина

В Госдуме оценили заявление Порошенко о максимальном укреплении линии обороны Украины

20 декабря 2018, 18:54  •  75 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что в стране максимально укрепили линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
 
Reuters
 

«Порошенко ведёт избирательную кампанию, ему надо что-то говорить людям. Но я не знаю, какую линию обороны он укрепляет и кто на него собирается нападать. Все давным-давно воюют без применения копий, дротиков, луков и арбалетов. Конечно, такие слова яркие и красивые, когда они соответствуют действительности. Но заявления Порошенко пустые и закончатся после выборов», — сказал Шерин.

Депутат также отметил, что «для людей, которые разбираются в данных вопросах, слова украинского президента выглядят параноидальными».

Ранее Порошенко заявил, что Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.

По его словам, в рамках введения военного положения усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в ВС Украины на угрожающих направлениях, повышена интенсивность подготовки органов управления и войск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
20 декабря 2018, 18:54
На Украину вылетели первые французские вертолёты Airbus
20 декабря 2018, 15:39
Рада поддержала законопроект о лишении УПЦ её названия
20 декабря 2018, 18:54
Суд оставил под стражей ещё трёх задержанных в России украинских моряков

20 декабря 2018, 12:24
Патриарх Кирилл призвал не признавать результаты «объединительного собора»
19 декабря 2018, 23:24
ВМС Украины назвали сроки пребывания в стране разведкорабля Британии
19 декабря 2018, 23:24
ЕК пригрозила лишить Украину безвиза
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
20 декабря 2018, 06:09
Хакеры раскрыли, почему Украина не возлагает надежд на нормандский формат – СМИ
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 02:54
Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о д...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
14 декабря 2018, 00:24
Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сразу
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.