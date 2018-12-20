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В Госдуме оценили заявление Порошенко о максимальном укреплении линии обороны Украины
20 декабря 2018, 18:54 • 75 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что в стране максимально укрепили линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Reuters
«Порошенко ведёт избирательную кампанию, ему надо что-то говорить людям. Но я не знаю, какую линию обороны он укрепляет и кто на него собирается нападать. Все давным-давно воюют без применения копий, дротиков, луков и арбалетов. Конечно, такие слова яркие и красивые, когда они соответствуют действительности. Но заявления Порошенко пустые и закончатся после выборов», — сказал Шерин.
Депутат также отметил, что «для людей, которые разбираются в данных вопросах, слова украинского президента выглядят параноидальными».
Ранее Порошенко заявил, что Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
По его словам, в рамках введения военного положения усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в ВС Украины на угрожающих направлениях, повышена интенсивность подготовки органов управления и войск.
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