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В Госдуме оценили заявление погранслужбы Украины о въезде для российских мужчин
29 декабря 2018, 10:54 • 69 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
РИА Новости
«Такое ощущение, что Слободян не читает документы, которые ему приносят, и ему не важно, что там написано — запретить въезд россиян или украсть миллион, — подмахивает не глядя. А здесь, возможно, либо была чья-то шутка, либо принесли документы, относящиеся к «плану Б» на случай улучшения отношений. Он не раздумывая подписал, а потом выяснилось, что «план Б» ещё не вводили», — отметил Бальбек.
По мнению депутата, подобные ситуации уже являются нормой для украинских властей.
«Уверен, что Слободян даже не думает о том, что произошёл какой-то юридический казус», — отметил Бальбек.
Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.
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