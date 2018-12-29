В Госдуме оценили заявление погранслужбы Украины о въезде для российских мужчин

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Такое ощущение, что Слободян не читает документы, которые ему приносят, и ему не важно, что там написано — запретить въезд россиян или украсть миллион, — подмахивает не глядя. А здесь, возможно, либо была чья-то шутка, либо принесли документы, относящиеся к «плану Б» на случай улучшения отношений. Он не раздумывая подписал, а потом выяснилось, что «план Б» ещё не вводили», — отметил Бальбек.

По мнению депутата, подобные ситуации уже являются нормой для украинских властей.

«Уверен, что Слободян даже не думает о том, что произошёл какой-то юридический казус», — отметил Бальбек.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.