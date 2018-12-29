Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп хочет советоваться со мной по прямой линии - президент Казахстана Назарбае...
"Я нахожусь на интересной позиции": Джоли рассказала о возможной полит...
Украину, "уничтожившую свою экономику", ждёт дефолт - политолог
Израильские военные заявляют о пуске ракет из сектора Газа
Главная / Украина

В Госдуме оценили заявление погранслужбы Украины о въезде для российских мужчин

29 декабря 2018, 10:54  •  69 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
 
РИА Новости
 

«Такое ощущение, что Слободян не читает документы, которые ему приносят, и ему не важно, что там написано — запретить въезд россиян или украсть миллион, — подмахивает не глядя. А здесь, возможно, либо была чья-то шутка, либо принесли документы, относящиеся к «плану Б» на случай улучшения отношений. Он не раздумывая подписал, а потом выяснилось, что «план Б» ещё не вводили», — отметил Бальбек.

По мнению депутата, подобные ситуации уже являются нормой для украинских властей.

«Уверен, что Слободян даже не думает о том, что произошёл какой-то юридический казус», — отметил Бальбек.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 01:09
На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года
28 декабря 2018, 18:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
28 декабря 2018, 15:24
НБУ: банковский сектор Украины увеличил прибыль в 11 раз

28 декабря 2018, 21:54
Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста об угрозах
28 декабря 2018, 18:39
Гройсман назвал главные успехи правительства Украины в 2018 году
29 декабря 2018, 04:24
«Похмелье после евроинтеграционного опьянения»: власти Украины заявили об отставании от плана ассоциации с ЕС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — "Рай Аль-Яум" рассказало о влиянии России и С-300 на Тель-Авив
26 декабря 2018, 19:39
Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море
24 декабря 2018, 19:24
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Воскресный вечер с Соловьевым от 23.12.18
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.