В Госдуме оценили заявление о желании Киева выполнять Минские соглашения

Подтверждение от президента Украины Владимира Зеленского стремления выполнять Минские соглашения говорит о том, что российский лидер Владимир Путин смог убедить своего французского коллегу Эммануэля Макрона в необходимости оказать давление на Киев по этому вопросу. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это говорит о том, что Путин сумел убедить Макрона в необходимости оказания давления на Зеленского в плане возможного на сегодня решения этой проблемы. [Журналисты] из Америки, в первую очередь из стран НАТО, приложили немало усилий, чтобы довести украинскую паранойю до нервного срыва, и люди уже живут в ожидании некой угрозы», — сказал политик «Думе ТВ».

По словам политика, в этих условиях Путин объяснил французскому лидеру правильную позицию.

Ранее в этот день Макрон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой отметил, что Зеленский подтвердил стремление Киева выполнять Минские соглашения.

За день до этого прошла встреча президентов РФ и Франции, по итогам которой Путин призвал Украину к соблюдению Минских соглашений. По словам главы государства, альтернативы этим договоренностям нет.

31 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что реализация Минских соглашений приведет к уничтожению страны. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что из-за такой позиции Киева трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.