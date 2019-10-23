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В Госдуме оценили заявление о возможном экономическом прорыве Украины
23 октября 2019, 00:54 • 26 • Украина
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в беседе с Nation News оценил заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о возможном экономическом прорыве страны.
РИА Новости
Как считает депутат, если сравнивать Украину с другими странами бывшего СССР по ряду параметров, то она окажется на одном из последних мест.
«Если у них там будет рост на 10—20%, то даже это будет не прорыв. Хотя и такого роста не ожидается», — сказал Катенев.
По его мнению, самой реальной перспективой для Киева станет восстановление торгово-экономических отношений с Россией.
Ранее Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ).
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