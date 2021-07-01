В Госдуме оценили заявление о потере «морального превосходства» Украины

Потеря «морального превосходства» Украины, о которой заявили в Верховной раде, произошла из-за того, что некоторые ситуации в стране были доведены до абсурда. Об этом в четверг, 1 июля, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Они (власти Украины. — Ред.) просто некоторые ситуации довели до абсурда, а коллеги на Западе увидели, что это уже не про здравый смысл, а просто «раздувание» того, чего нет, и выходит за рамки человеческого понимания. <…> Когда Украина делает вещи, которые нарушают демократические права людей, особенно по отношению к русским, например, <…> уже Запад на них смотрит и говорит: «Это перебор», — подчеркнула депутат.

Кроме того, политик напомнила о существовании чисто экономического интереса, застрагивая тему проекта газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Для Европы данный трубопровод таковым и является, этот проект никак образом не нарушает общечеловеческие ценности, уточнила она.

«От того, что придет российский газ, люди не почувствуют себя хуже», — заключила Журова.

Ранее в этот день глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что потеря «морального превосходства» Украины стала причиной, из-за которой государства Евросоюза стремятся наладить диалог с Россией.

Она указала, что стабилизация двусторонних отношений европейских стран с Москвой, в том числе реализация проекта «Северный поток – 2», вызвана «размыванием» четкой позиции Киева, который лишился основы в виде «ценностей».

Климпуш-Цинцадзе отметила, что по окончании строительства российского газопровода украинской стороне будет необходима реальная стратегия, которая будет включать в себя экономическую и стратегическую составляющую, а также основываться на соображениях безопасности.

Накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила конференцию Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (признана нежелательной на территории России), в ходе которой выразила поддержку реализации диалога между Россией и альянсом по вопросам контроля над вооружениями.