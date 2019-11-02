В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аргументе в переговорах по транзиту

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Киев может получить аргумент в переговорах о транзите российского газа. По его словам, Москва заинтересована в транзите газа по европейским правилам.

«Газпром» умеет работать в таких условиях, схема абсолютно прозрачна и понятна. Переход на такую систему работы нормальный и цивилизованный. Однако есть риск, что за эти два месяца на Украине не успеют провести необходимую реорганизацию. Пока что в данном вопросе полная неопределённость. Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы. В этом есть заинтересованность и со стороны России, и со стороны Украины», — заявил депутат.

По словам Завального, основная проблема, которая требует решения, заключается в «исковых претензиях обеих сторон и решении Стокгольмского арбитража».

Ранее Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.