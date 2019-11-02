Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Неудачное заявление»: Кремль рассказал о «репарациях» Киеву
Лавров: в Европе начинают понимать, что США хотят использовать ее в интересах св...
Жители Узбекистана - российским журналистам: «Вам в России мигранты нужны? Мы по...
Украина готова присоединиться к «небоевой миссии» НАТО в Ираке
Главная / Украина

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аргументе в переговорах по транзиту

02 ноября 2019, 11:09  •  83 • Украина
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Киев может получить аргумент в переговорах о транзите российского газа. По его словам, Москва заинтересована в транзите газа по европейским правилам.
 
РИА Новости
 

«Газпром» умеет работать в таких условиях, схема абсолютно прозрачна и понятна. Переход на такую систему работы нормальный и цивилизованный. Однако есть риск, что за эти два месяца на Украине не успеют провести необходимую реорганизацию. Пока что в данном вопросе полная неопределённость. Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы. В этом есть заинтересованность и со стороны России, и со стороны Украины», — заявил депутат.

По словам Завального, основная проблема, которая требует решения, заключается в «исковых претензиях обеих сторон и решении Стокгольмского арбитража».

Ранее Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 22:09
На Украине призвали НАТО перейти на «новый уровень сотрудничества»
01 ноября 2019, 15:39
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
01 ноября 2019, 12:24
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
01 ноября 2019, 12:24
Депутат Рады расплакалась во время заседания
01 ноября 2019, 15:39
Цемах рассказал о своём похищении сотрудниками СБУ
01 ноября 2019, 22:09
Премьер Украины допустил задержку с отоплением в некоторых городах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2019, 13:09
Научились считать? "Генерал Мороз" сбил спесь с Украины: Новак сообщил о готовности получать русский газ с 2020 года
02 ноября 2019, 04:54
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
30 октября 2019, 21:24
«Признал, что ребёнок не употреблял алкоголь»: представитель семьи «пьяного» мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
30 октября 2019, 01:54
Аваков назвал условие для своей отставки
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.