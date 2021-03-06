В Госдуме оценили заявление Кравчука о мерах Киева против России

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о радикальных мерах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе создают информационное поле для военной провокации. Такое мнение в субботу, 6 марта, высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это дипломатическая подготовка военной провокации, [с помощью] которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России <...> к капитуляции», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий указал, что Украина рассчитывает на поддержку западных стран в пересмотре Минских соглашений.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания», — сказал Затулин.

По его мнению, заявления Кравчука стоит рассматривать в комплексе с другими событиями на Украине, такими как дискриминация русского языка, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов.

«План страдает многими изъянами <...> Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и всё», — добавил он.

Накануне глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. По словам экс-президента Украины, сейчас отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике, а изменить ситуацию помогут только новые способы решения конфликта и подписание дополнительных документов.

3 марта депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.