Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
Главная / Политика

В Госдуме оценили заявление Кравчука о мерах Киева против России

06 марта 2021, 17:40  •  105 • Политика
Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о радикальных мерах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе создают информационное поле для военной провокации. Такое мнение в субботу, 6 марта, высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это дипломатическая подготовка военной провокации, [с помощью] которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России <...> к капитуляции», — цитирует его «РИА Новости».
Парламентарий указал, что Украина рассчитывает на поддержку западных стран в пересмотре Минских соглашений.
«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания», — сказал Затулин.
По его мнению, заявления Кравчука стоит рассматривать в комплексе с другими событиями на Украине, такими как дискриминация русского языка, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов.
«План страдает многими изъянами <...> Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и всё», — добавил он.
Накануне глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. По словам экс-президента Украины, сейчас отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике, а изменить ситуацию помогут только новые способы решения конфликта и подписание дополнительных документов.
3 марта депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
06 марта 2021, 05:45
"Японцы очень смешные": Требующему "вернуть Курилы" Токио указали на просчёт с США
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 02:05
Если бы СССР не распался, что было бы с Россией. Жириновский выдал свою версию
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за укра...
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
02 марта 2021, 14:40
"Через три дня Россия рассыплется": Востоковед раскрыла тайного союзника Японии
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.