В Госдуме оценили заявление Киева о визовом режиме с Россией по биометрическим паспортам

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление Киева о том, что в случае необходимости пограничная служба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.

«Естественно, этот шаг создаст серьёзнейшие проблемы для пересечения украинской границы, для контактов между родственниками, да и вообще для отношений между людьми, живущими в России и на Украине», — заявил Затулин.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну более 6 тыс. россиян в 2018 году.

В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва договора о дружбе выиграет российская сторона.