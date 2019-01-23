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В Госдуме оценили заявление Киева о визовом режиме с Россией по биометрическим паспортам

23 января 2019, 23:39  •  79 • Украина
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил заявление Киева о том, что в случае необходимости пограничная служба готова осуществлять визовый контроль граждан России по биометрическим паспортам.
 
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Естественно, этот шаг создаст серьёзнейшие проблемы для пересечения украинской границы, для контактов между родственниками, да и вообще для отношений между людьми, живущими в России и на Украине», — заявил Затулин.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну более 6 тыс. россиян в 2018 году.

В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва договора о дружбе выиграет российская сторона.

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