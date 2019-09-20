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В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России
20 сентября 2019, 16:09 • 112 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова главы украинского МИД Вадима Пристайко, который заявил, что антироссийские санкции «начинают идеологически разваливаться» и деградировать.
РИА Новости
По мнению парламентария, текущий санкционный режим позволяет Европе не доводить отношения с Россией до «точки кипения».
В связи с этим, по его словам, в ближайшее время не стоит ожидать пересмотра санкционной политики.
«Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном», — подчеркнул Бальбек.
Ранее Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать.
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