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В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины

08 августа 2021, 03:10  •  120 • Политика
Кадровая политика Украины — это идеологическое тестирование по принципу «свой–чужой», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в субботу, 7 августа.
Таким образом политик прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Россия якобы стремится «уничтожить» Украину с помощью европейских политиков.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины — это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой–чужой», — сказал Бальбек «РИА Новости».
По его словам, тут же включается другой принцип — «пусть лучше дурак, но свой».
Бальбек обратил внимание и на то, что так в СМИ появляется различная ахинея про российскую угрозу, так как распространяют ее подобные люди.
Ранее, 5 августа, Данилов заявил, что у властей Украины есть стратегия энергетической безопасности, так что после запуска газопровода «Северный поток – 2» страна без газа не останется. При этом он отметил, что Киев не должен расслабляться, добавив, что Россия для Украины — постоянный и ежеминутный риск.
При этом депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер 29 июля сообщила, что правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному сезону. По ее словам, у страны нет угля и возможности его купить.
2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.
В мае национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России до 1 октября текущего года.
Вместе с тем 2 апреля депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Киева.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной.
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