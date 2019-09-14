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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины об отношениях с Россией

14 сентября 2019, 10:39  •  102 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что в отношениях между Москвой и Киевом наступила «оттепель».
 
РИА Новости
 

Парламентарий назвал правдивой такую оценку ситуации, высказанную украинским министром.

«Министр иностранных дел сказал правду, потому что Зеленский как человек, которому гражданское общество Украины доверило управлять страной, понимает, что одна из задач — это налаживание добрых отношений с Россией. И все действия, которые сегодня происходят — обмен задержанными, переговоры по поставкам газа (указывают на потепление отношений двух стран. — RT)», — заявил депутат.

При этом он считает, что потепление на данном этапе имеет «однобокий» характер, так как Киев отчасти продолжает транслировать антироссийскую риторику.

«С другой стороны, Зеленский, приехав в Европу, заявил, что нужно усиливать санкции против России как «налог на мир». Естественно... это не даёт ему возможности определиться в своём желании. Всё зависит от следующего действия — встречи «нормандской четвёрки», — добавил Водолацкий.

Ранее Пристайко назвал «оттепелью» текущий этап развития отношений России и Украины.

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