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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая

29 февраля 2020, 12:09  •  113 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
 
РИА Новости
 

«Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идёт о Великой Победе над фашизмом, которая была достигнута советским народом ценой невероятных жертв. А советский народ — это и русские, и украинцы, и казахи, и молдаване, и все, кто входил в СССР… Всё это — продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти», — сказал депутат.

Новиков считает, что президент Зеленский «не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты».

«Если бы это была элита, которая понимает национальные интересы, отстаивает их и пытается действовать в соответствии с ними, то можно было прогнозировать, что было бы принято решение об участии в московском параде. Но поскольку то, о чём я только что говорил, украинская политическая элита не демонстрирует, то вполне вероятно, что нельзя исключать и отказ от участия в параде», — отметил он.

Ранее стало известно, что на Украине не собираются праздновать День Победы. 

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