В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал «позитивным обстоятельством» любую готовность США выйти на соглашение с Россией относительно Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее в воскресенье спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что Вашингтон готов в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ.

«Ситуация вообще с соглашениями по ограничению вооружений, достигнутыми в прежние периоды, складывается весьма драматично. США, как известно, разрушили почти всю систему прежних договоренностей, поэтому любая готовность выйти на соглашение, пусть и временного характера, является позитивным обстоятельством», — заявил Новиков в беседе с RT.

По его словам, договор о разоружению должен продолжать работать вне зависимости от участия в нем Китая.

При этом в Совете Федерации насторожились «ультимативностью» заявления Соединенных Штатов по поводу меморандума.

10 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить ДСНВ между Россией и США продлить вне зависимости от позиции Китая.

22 июня в Вене прошли переговоры по продлению ДСНВ. Они были закрыты для прессы. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что остался доволен результатами этой встречи.

Позже в Госдепе США заявили, что готовы к продлению ДСНВ, но на определенных условиях, среди которых отсутствие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и привлечение в данное соглашение Китая.

В свою очередь в МИД России заявили, что готовы к данному решению со стороны США. Также в ведомстве отметили, что Россия считает ДСНВ взаимовыгодным соглашением, так как этот договор обеспечивает существенную международную безопасность и стабильность.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его срок действия заканчивается в феврале 2021 года.