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В Госдуме оценили запрет Украины на импорт электроэнергии из РФ

26 мая 2021, 17:10  •  160 • Политика
Решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября показывает, что политики, которые одобрили такую меру, — некомпетентны. Об этом в среду, 26 мая, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Это решение является провокационным для всего народнохозяйственного комплекса Украины и для жителей страны. Оно показывает, что комиссия и политики, которые такое решение принимают, выглядят некомпетентными», — сказал он в интервью RT.
Депутат добавил, что Украина готова в «угоду Западу даже уничтожить собственный народ» и заморозить все системы жизнеобеспечения.
«Все эти решения просто носят популистский характер. Это решение не наносит никакого ущерба ни России, ни Белоруссии. Но, что куда важнее, оно снижает инвестиционную привлекательность Украины, которая и так на самом низком уровне», — заключил Водолацкий.
Решение о запрете поставок электроэнергии в Украину из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года приняла национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее в этот день.
18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране следует отказаться от импорта электроэнергии из России, и обратился к НКРЭКУ с соответствующей просьбой.
Депутат Верховной рады Михаил Волынец 2 апреля обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Киева.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной.
23 февраля бывший министр энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии Киеву необходимо провести ремонт инфраструктуры, так как значительная ее часть уже не работает.
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