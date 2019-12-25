В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил в беседе с RT подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.

«Я считаю, что когда политики вмешиваются в экономику, это очень негативным образом влияет на устойчивое развитие», — сказал он.

Морозов отметил, что Украина «в плане работы предприятий находится в очень плачевном состоянии», а граждане получают маленькую зарплату.

«Поэтому они нуждаются в развитии экономики. А ограничение поставок электроэнергии — «выстрел себе в ногу». Сложно понять логику подобных вещей», — добавил депутат.

Подписанный закон устанавливает запрет на продажу или поставку электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Также уточняется, что украинское правительство «имеет право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».