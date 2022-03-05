|
В Госдуме оценили закон о праве властей оперативно повышать доплаты к пенсиям
05 марта 2022, 02:50 • 106 • Политика
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала 4 марта «Известиям» принятый во втором чтении Госдумой закон о предоставлении правительству России права на оперативное повышение доплаты к пенсиям и самостоятельном решении об их индексации.
«Я думаю, что подобный инструмент нам знаком частично, так как в период пандемии правительство уже давало распоряжение делать единовременные выплаты для поддержки населения. Сейчас, в связи с санкциями, законом также подразумевается увеличение всех видов пенсий с учетом инфляции», — отметила Бессараб.
Она отметила, что благодаря этому закону правительство при необходимости сможет увеличить и прожиточный минимум.
«Это очень актуально и важно, так как подобные решения об увеличения выплат проходят достаточно длительную процедуру. А теперь правительство сможет оперативно реагировать и оказывать финансовую поддержку населению», — заключила политический деятель.
Этот закон Госдума приняла на заседании 4 марта. Законопроектом также предусмотрено, что до конца текущего года власти смогут устанавливать и регулировать правовые аспекты в сфере оказания государственной социальной помощи и защиты населения, а также обеспечивать страхование в случае получения производственных травм и профессиональных заболеваний и регулировать трудовые отношения.
Кроме того, правительство планирует продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.
Также в пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно законопроекту, правительству предоставят право в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.
Кроме того, 4 марта Госдума и Совет Федерации утвердили пакет законов, направленных на защиту граждан России и экономики страны. В числе прочего, власти собираются предоставить гражданам и бизнесу кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий и запустить новый этап амнистии капиталов. Кроме того, правительство сможет в случае необходимости оперативно принимать решения по индексации пенсий, МРОТа и прожиточного минимума.
США, страны — члены ЕС и их союзники начали вводить санкции против России в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин заявил в своем телеобращении 24 февраля.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Решения приняты на фоне обострившейся с 17 февраля ситуации в Донбассе из-за интенсивных обстрелов со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2022, 07:00
|
26 февраля 2022, 11:20
|
04 марта 2022, 01:45
|
27 февраля 2022, 17:05
|
03 марта 2022, 06:30
|
28 февраля 2022, 10:15
|
26 февраля 2022, 10:45