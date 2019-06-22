Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война начнется с Прибалтики: Москва критикует доклад НАТО
В НАТО берут Прибалтику "на испуг" войны с Россией
"Триумфа" не будет? "Сломавшись" на Турции, США взяли в обор...
Начало войны в документах советского военного командования
Главная / Украина

В Госдуме оценили высказывание Зеленского о войне

22 июня 2019, 14:54  •  111 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти страны должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
 
© State Duma Russia globallookpress.com
 

«Президент Зеленский мог бы сегодня же издать указ для своих ВСУ прекратить обстрелы мирного населения в честь памяти воинов, которые погибли, освобождая, в том числе, и Украину. Мог бы вернуться к Минским соглашениям, нормандскому формату. Тогда его бы поняли как внутри страны, так и во всём мире», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений украинцев.

Президент также выразил мнение, что «Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 19:24
Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей
21 июня 2019, 16:09
В Крыму прокомментировали рост числа украинских туристов
22 июня 2019, 14:54
Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»
21 июня 2019, 20:54
Коломойский заявил, что не планирует инвестировать в Донбасс
21 июня 2019, 19:24
«Укртрансгаз» снова заявил об угрозе остановки прокачки газа по ГТС
21 июня 2019, 19:24
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже не...
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали ...
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
22 июня 2019, 00:24
Россия ответила Грузии: Закрыто авиасообщение и туризм
22 июня 2019, 02:09
Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военной баз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
21 июня 2019, 22:39
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.