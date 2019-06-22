В Госдуме оценили высказывание Зеленского о войне

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти страны должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.

«Президент Зеленский мог бы сегодня же издать указ для своих ВСУ прекратить обстрелы мирного населения в честь памяти воинов, которые погибли, освобождая, в том числе, и Украину. Мог бы вернуться к Минским соглашениям, нормандскому формату. Тогда его бы поняли как внутри страны, так и во всём мире», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений украинцев.

Президент также выразил мнение, что «Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины».