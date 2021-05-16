В Госдуме оценили выдвинутые ЕП принципы ведения дел с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в воскресенье, 16 мая, прокомментировал предложенные комитетом по международным отношениям Европейского парламента (ЕП) принципы отношений с Россией.

По его словам, эту новость вызвала у него сначала удивление, а затем возмущение, так как в ЕС заранее ставят под сомнение итоги еще не состоявшихся в сентябре выборов в Госдуму.

«Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальсифицированными», — подчеркнул Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий добавил, что Европарламент своими предложениями Брюсселю, по сути, провоцирует вмешательство в процессы формирования органов российской законодательной власти. Парламентарий подчеркнул, что этого не произойдет, так как российская сторона обязательно пригласит для оценки проведения выборов независимых международных наблюдателей, которые смогут убедиться, что голосование честное, прозрачное и проходит по демократическим стандартам.

В заключение Слуцкий заявил, что подобный русофобский доклад заставляет российскую сторону задуматься об адекватности своих партнеров и коллег.



«Печеньки» в виде «преимуществ Восточного партнерства» в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут!» — подчеркнул он.

О том, что в ЕП создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией, стало известно ранее в этот же день. Согласно его тексту, европейские политики считают , что в России должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». В качестве инструмента предложен круглосуточный телеканал.

Более того, Брюсселю предложили признать незаконным новый состав Госдумы, который будет избран в сентябре текущего года на едином дне голосования, если организация сочтет их сфальсифицированными.

В случае если Россия продолжит якобы ее агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT. Кроме того, для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития «Восточное партнерство», которую Брюссель уже запустил для стран бывшего СССР.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек счел «политическим словоблудием» сформулированные Европарламентом принципы. Политик уверен, что ЕП попросту не устраивает независимость России и темы, которые освещают российские телеканалы.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с Россией, Евросоюзу необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения между альянсом и Москвой сейчас находятся на исторически низком уровне и исключить дальнейшего их ухудшения нельзя, однако у ЕС есть много направлений по совместной работе с Россией.