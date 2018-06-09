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В Госдуме оценили внесённую в конгресс США резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев
09 июня 2018, 16:54 • 133 • Украина
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал внесение в американский конгресс проекта резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Эта трагедия была общесоюзной. Однако в последние годы Украина выпячивает её как некий геноцид украинцев, хотя пострадали не только они, но и другие народы Советского Союза… На мой взгляд, политизация тех трагических событий цинична и оскорбительна по отношению к тем, кто погиб», — сказал он.
Морозов добавил, что данная тема на международном уровне поднимается не в первый раз и Западу следовало бы лучше ознакомиться с историческими фактами.
«Мы не отрицаем, что действительно случилась трагедия. Причём некоторые историки утверждают, что она произошла с подачи именно наших западных партнёров. Они не желали продавать необходимые нам станки за золото, а требовали продовольствие. Поэтому было бы хорошо, если бы на Западе внимательнее изучили историю и поискали, нет ли в той трагедии их вины», — подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что в конгресс США внесли резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев.
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