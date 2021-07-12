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В Госдуме оценили влияние продления санкций ЕС на внешнюю политику России
12 июля 2021, 22:15 • 48 • Политика
Решение Совета ЕС о продлении санкций против Москвы не повлечет за собой изменений в стратегическом курсе и внешней политике России. Об этом 12 июля заявил журналистам член международного комитета Госдумы Сергей Железняк.
В понедельник Совет ЕС продлил секторальные экономические санкции в отношении РФ на полгода, до 31 января 2022 года. В сообщении Евросоюза указано, что Россия якобы не выполняет минские соглашения в полном объеме.
«Продление санкций ЕС в отношении нашей страны никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России. Все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания», — сказал Железняк.
Парламентарий обратил внимание на то, что санкционная политика ЕС оказывает негативное влияние на процессы интеграции в мире.
«Косность и инерционность в действиях ЕС относительно России приводит к углублению кризиса недоверия, нарушая экономические и культурные связи между странами. Русофобская политика ЕС играет крайне негативную роль и в мировых интеграционных процессах, без которых сложно представить полноценное и устойчивое развитие», — отметил депутат.
В то же время, по его словам, Москва научилась использовать ограничительные меры как толчок для развития внутреннего производства и национальной экономики.
Железняк напомнил, что Россия не раз заявляла о том, что не является участницей минских соглашений, а выполняет, как Германия и Франция, роль посредников.
«Россия всячески способствует урегулированию ситуации на Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. Саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на русофобском Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса на Донбассе», — добавил парламентарий.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России.
25 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза вновь приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, действующие с 2014 года.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив РФ во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва же приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.
В июне 2020 года Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. Позже, в октябре, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.
В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам ЕС. В МИД России отметили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, при этом игнорирует нормы международного права.
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