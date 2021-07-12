Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не...
Главная / Политика

В Госдуме оценили влияние продления санкций ЕС на внешнюю политику России

12 июля 2021, 22:15  •  48 • Политика
Решение Совета ЕС о продлении санкций против Москвы не повлечет за собой изменений в стратегическом курсе и внешней политике России. Об этом 12 июля заявил журналистам член международного комитета Госдумы Сергей Железняк.
В понедельник Совет ЕС продлил секторальные экономические санкции в отношении РФ на полгода, до 31 января 2022 года. В сообщении Евросоюза указано, что Россия якобы не выполняет минские соглашения в полном объеме.
«Продление санкций ЕС в отношении нашей страны никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политике России. Все ограничительные меры ЕС носят незаконный характер, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания», — сказал Железняк.
Парламентарий обратил внимание на то, что санкционная политика ЕС оказывает негативное влияние на процессы интеграции в мире.
«Косность и инерционность в действиях ЕС относительно России приводит к углублению кризиса недоверия, нарушая экономические и культурные связи между странами. Русофобская политика ЕС играет крайне негативную роль и в мировых интеграционных процессах, без которых сложно представить полноценное и устойчивое развитие», — отметил депутат.
В то же время, по его словам, Москва научилась использовать ограничительные меры как толчок для развития внутреннего производства и национальной экономики.
Железняк напомнил, что Россия не раз заявляла о том, что не является участницей минских соглашений, а выполняет, как Германия и Франция, роль посредников.
«Россия всячески способствует урегулированию ситуации на Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. Саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на русофобском Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса на Донбассе», — добавил парламентарий.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против России.
25 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза вновь приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, действующие с 2014 года.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив РФ во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва же приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.
В июне 2020 года Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. Позже, в октябре, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.
В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам ЕС. В МИД России отметили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, при этом игнорирует нормы международного права.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






48
Источник
Похожие новости
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 06:40
Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить - Defense News
12 июля 2021, 00:15
Провокация с Defender поставила США под удар - СМИ
12 июля 2021, 14:00
Китайцы дипломатично объяснили ситуацию с русской вакциной от COVID-19
12 июля 2021, 17:40
Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
09 июля 2021, 11:45
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
07 июля 2021, 16:40
Партнёр Рината Ахметова и бывший гражданин России Вадим Новинский в интересах Лондона обанкротил судостроительный завод
06 июля 2021, 09:30
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.